Zonguldak'ta Yasa Dışı Avcılıkla Mücadele: 2 Kişiye İdari Yaptırım

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında 2 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), Kozlu Jandarma ve Jandarma Çevre Timi işbirliğiyle gerçekleştirdiği koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yasa dışı avcılıkla mücadeleye devam ediyor. Yapılan denetimlerde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden 2 şahıs hakkında idari yaptırım uygulanırken, 1 adet av tüfeğine de el konuldu.

Zonguldak DKMP yetkilileri, doğal yaşamın korunması amacıyla sürdürülen bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlardan duyarlılık bekleyen yetkililer, yasa dışı avcılık faaliyetlerine karşı ihbarların önemine dikkat çekti. - ZONGULDAK