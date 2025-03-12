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Zonguldak'ta Yanmış Cesedi Bulunan Afgan İşçinin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış halde bulunan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin, çalıştığı ruhsatsız maden ocağında çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 6 sanık tutuklandı, yargılama devam ediyor.

Zonguldak'ta cesedi yanmış halde ormanlık alanda bulunan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin ruhsatsız maden ocağında çalıştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Olayda 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanması ise devam ediliyor.

Zonguldak'ta 10 Kasım 2023'te Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) cesedi yanmış halde Kırat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri benzin dökülerek yakılan Nourtani'nin çalıştığı ruhsatsız maden ocağının sahiplerinin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ocak sahipleri Hakan K., Enver G. ile Ahmet A. tutuklanırken A.Ç., S.K. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sanıkların yargılaması devam ederken Nourtani'nin de yer aldığı 9 Kasım günü olay günü görüntüleri çalıştığı maden ocağının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Nourtani'nin yeraltında çalışmak için madenci elbiselerini giydiği ve hazırlık yaptığı görülüyor. Sonrasında Afgan işçiye ait kıyafetlerin sobada yakıldığı bu sırada kameraların yönünün değiştirildiği de ortaya çıktı.

Cesedi araca konulan Nourtani için Hakan K. ve Ahmet A.'nın beldedeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıkları da istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Duruşma 11 Nisan günü yeniden görülecek. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta Yanmış Cesedi Bulunan Afgan İşçinin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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