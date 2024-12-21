Zonguldak'ta yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi Dışçeşme Sokak'ta meydana gelen yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.D ait evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yetkililerin yangının çıkış sebebini belirlemek için başlattığı inceleme sürüyor. - ZONGULDAK