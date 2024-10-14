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Zonguldak'ta Yangın: Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Zonguldak'ta Yangın: Yaşlı Kadın Kurtarıldı
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Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan Türkan Ö.'nün evinde çıkan yangında yaşlı kadın zamanında dışarı çıkmayı başardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, evde büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi'nde yalnız yaşayan Türkan Ö.'nün evinde yangın çıktı.

İddiaya göre, çamaşır makinesini çalıştırdıktan kısa süre sonra bir odadan dumanlar yükseldi. Bunu fark eden yaşlı kadın, hemen dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Evde büyük hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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