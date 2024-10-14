Zonguldak'ta Yangın: Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi'nde yalnız yaşayan Türkan Ö.'nün evinde yangın çıktı.

İddiaya göre, çamaşır makinesini çalıştırdıktan kısa süre sonra bir odadan dumanlar yükseldi. Bunu fark eden yaşlı kadın, hemen dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Evde büyük hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ZONGULDAK