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Zonguldak'ta Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Zonguldak'ta Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
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Zonguldak'ta meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Olay, kömürlükte ateş yakılması sonucu çıktı.

Zonguldak'ta tek katlı evde meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Erdal E., yaşadığı eve girmek istedi. Ancak eve girmeyi başaramayan Erdal E. ısınmak için kömürlükte ateş yaktı. Kömürlükteki tüplerin patlaması sonucunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tek katlı müstakil eve sıçradı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında olay yerinde bulunan Erdal E., eniştesi Mustafa E. ve ablası Sevim E. dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa E. ve Sevim E.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Erdal E.'yi ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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