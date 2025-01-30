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Zonguldak'ta Yakılmış Ceset Olayı: 6 Sanık Hakkında Cezalar Talep Edildi

Zonguldak'ta Yakılmış Ceset Olayı: 6 Sanık Hakkında Cezalar Talep Edildi
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Zonguldak'ta ormanlık alanda yakılmış halde bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümü ile ilgili 6 sanık hakkında 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yargılama devam ediyor.

Zonguldak'ta 50 yaşındaki Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanlık alanda yakılmış halde bulunduğu olayla ilgili 6 sanık hakkında 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılaması devam ederken, Cumhuriyet Savcısı tarafından mütalaa açıklandı. Bilirkişi heyetince hazırlanan raporda, kaçak ocağın sahiplerinin E.G. ve H.K. olduğu sonucuna varıldı. Şüpheliler E.G. ve H.K.'nin bahse konu iş kazası olayında asli kusurlu, vinç operatörü S.K. ile Nourtani'nin ise tali kusurlu olduğu ifade edildi.

Savcılık tarafından açıklanan mütalaada tutuklu sanıklar H.K., E.G. ile tutuksuz sanık S.K. hakkında bilinçli taksir ile taksirle öldürme, suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçlarından ayrı ayrı 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan delil niteliğindeki cesedi yakması, maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemesi nedeniyle tutuklu sanık A.A. hakkında ise 1 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz sanık E.D. hakkında da maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemesi ile işlenen suça ilişkin delilleri yok etmeye yönelik eylemleri nedeniyle 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca tutuksuz sanık A.Ç. hakkında ise maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemesi nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

3'ü tutuklu 6 sanık 19 Şubat günü hakim karşısına çıkacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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