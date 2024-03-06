Zonguldak'ta yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarptı

Zonguldak'ta yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerimde Ontemmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan tır, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK