Zonguldak'ta Virajda Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı

Zonguldak'ta Virajda Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı
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Zonguldak'ta seyir halindeki otomobil virajda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada iki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta virajda kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'tan Ereğli istikametine seyir halinde olan Ünal Ö. (43) idaresindeki 14 ACF 761 plakalı otomobil, Seyfetler mevkiindeki virajda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan ve kazadan dolayı yaralanan Feride Ö. (38) ve Hamide A. (58) ambulansla BEUN Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yolda araç kuyrukları oluşurken maddi hasar meydana gelen araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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