Zonguldak'ta Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı
Güncelleme:
Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlamasıyla yakalanan M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 35 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 4 tabanca mermisi ele geçirildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda M.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 35 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 4 tabanca mermisi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
