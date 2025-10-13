Zonguldak'ta Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı
Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlamasıyla yakalanan M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 35 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 4 tabanca mermisi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda M.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 35 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 4 tabanca mermisi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa