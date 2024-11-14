Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalann şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirdi. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda bir şüphelinin ev, iş yeri ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada; 100 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 paket çarşaf olarak bilinen sarma kağıdı, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK