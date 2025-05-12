Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ile Ereğli ve Alaplı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 112 gram sentetik kannabinoid, 83 adet extacy hap, 50 gram metamfetamin, 47 gram kokain, 70 mililitre sentetik sıvı, 2 kuru sıkı tabanca ve 28 kurusıkı mermisi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden F.A, T.Ü, S.Y, İ.G ve S.Y, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ZONGULDAK