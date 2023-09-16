Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.A., M.A. ve Ö.K. isimli 3 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon neticesinde 395,26 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 5 bin 410 TL para ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Ö.K.'ye kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken, M.A. ve M.A. isimli şahıslar ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

İki şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK