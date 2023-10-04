Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü İl Merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Asayiş Büro ekipleri tarafından B.A. ve A.D. isimli 2 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon neticesinde ölümcül etkiye sahip 32,83 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. B.A. ve A.D. isimli şüphelilere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı. - ZONGULDAK