Haberler

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ereğli Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde suçunu önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Uyuşturucu maddeler ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.???????

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Karadeniz Zonguldak Ereğli Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

title