Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kilimli, Kozlu ve kent merkezinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 82,71 gram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden biri işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.