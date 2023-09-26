Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Skunk Ele Geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kilimli ilçesinde bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Yapılan operasyonda skunk ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kilimli ilçe sınırları içerisinde bir şahsın ormanlık arazide ve evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Alınan arama kararıyla şüphelinin ev ve eklentileri ile ormanlık arazide eş zamanlı yapılan aramada skunk ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, bir şüpheli şahsın ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK