Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Zonguldak'ta polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.
Zonguldak'ta polis ekiplerince durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler S.Ü. ve Z.S.K. isimli şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa