Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Zonguldak'ta polis ekiplerince durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler S.Ü. ve Z.S.K. isimli şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK