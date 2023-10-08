Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Operasyonda metamfetamin, kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ilçesinde bir araçta ve araç içerisinde bulunan bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada 0,49 gram metamfetamin, 0,65 gram kubar esrar, bir adet hassas terazi ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şahsın yapılan sorgusunda "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK