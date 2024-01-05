Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından B.K, D.T ve M.H isimli 3 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlar neticesinde ölümcül etkiye sahip 95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. D.T ve M.H isimli şüphelilere Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak suçundan işlem yapılırken, B.K isimli şüpheliye Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Mahkeme tarafından B.K isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK