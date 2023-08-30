Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yapılan aramada bir araçta ve bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma ekipleri Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde araç içinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirirken bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ilçesi mülki sınırları içerisinde, alınan arama kararına istinaden bir araçta ve araç içerisindeki ve bir şahsın üzerinde yapılan aramada; 2 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde şüpheli bir kişi ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK