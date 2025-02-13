Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 1 Tutuklama

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince İl Merkezi, Kozlu ve Çaycuma ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 61 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tüfek, 7 fişek, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

M.C.A, Y.K, B.S, F.A ve B.Ü. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. M.K, D.N, D.K ve A.K. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden D.N. ve D.K. serbest bırakıldı. A.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. M.K. isimli şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK