Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozlu ilçesi mülki sınırları içerisinde bir araçta, yapılan aramada; 21 gram bonzai, 6 gram esrar, bir adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 şüpheli, ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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