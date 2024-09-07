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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Operasyonda 3 bin 214 gram uyuşturucu madde, 36 kök kenevir bitkisi ve 2 adet uyuşturucu etkisi olan hap ele geçirildi. 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 30 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde İl Merkezi, Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerini kapsayacak şekilde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip 3 bin 214 gram uyuşturucu madde, 36 kök kenevir bitkisi ve 2 adet uyuşturucu etkiye sahip hap ele geçirildi. 7 şüpheliye Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan, 2 şüpheliye 2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan B.K, Z.D ve D.Ö, H.U isimli 4 şüpheli serbest kalırken, E.B, H.G, H.Y, K.T, M.U, L.E, E.T ve A.A isimli 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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