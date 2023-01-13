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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulama ve denetimlerde iki şüpheli şahıs yakalandı. 11 Ocak günü düzenlenen operasyonda Motosikletli Polis Timlerince bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. L.A isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. 12 Ocak günü düzenlenen operasyonda motosikletli Polis Timlerince bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Ş.A isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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