Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7,5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ereğli'de yapılan operasyonda, bir şahsın gizli düzenekte sakladığı 7 kilo 350 gram metamfetamin ve bir tabanca ile mühimmat ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, rahle içerisine gizlenmiş 7 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda G.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, rahle şeklinde özel olarak hazırlanmış düzenek içerisinde 7 kilo 350 gram metamfetamin bulundu.

Operasyonda ayrıca bir tabanca ve çok sayıda mühimmat da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor

95 tır, günlerdir İstanbul'da rehin! Nedeni uykuları kaçıracak cinsten
