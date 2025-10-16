Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7,5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, rahle içerisine gizlenmiş 7 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda G.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, rahle şeklinde özel olarak hazırlanmış düzenek içerisinde 7 kilo 350 gram metamfetamin bulundu.

Operasyonda ayrıca bir tabanca ve çok sayıda mühimmat da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK