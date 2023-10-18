Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 68 Gram Esrar Ele Geçirildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheliye ait evde yapılan aramada 68 gram kubar esrar ele geçirildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ilçesinde bir şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 68 gram kubar esrar, 2 adet çarşaf kağıt ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde 1 şüpheli şahsın ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK