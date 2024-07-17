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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl Merkezi, Kdz. Ereğli, Devrek ve Çaycuma ilçelerini kapsayan operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip 20 gram uyuşturucu madde, 65 kök kenevir bitkisi, 25 adet kenevir tohumu, 30 miligram sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi.

5şüpheli Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. D.G isimli şüpheli 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkeme tarafından D.G. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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