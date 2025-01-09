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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Zonguldak'ta iki aylık takip sonrası polis, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 645 gram uyuşturucu madde ve 271 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta iki aylık takip ve çalışma sonrası düğmeye basan narkotik polisi, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin; polisin geldiğini görünce uyuşturucuyu klozete attığı tespit edilince ekipler uyuşturucuyu klozetten elleriyle topladı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 645 gram uyuşturucu madde, 271 adet uyuşturucu etkiye sahip hap, bir adet hassas terazi ve üç adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İki ay süren çalışmalar sonucunda, iki şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca, dört şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek tutuklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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