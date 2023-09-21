Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 150 Gram Madde Ele Geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 bin 150 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK