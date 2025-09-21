Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
Ereğli ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyosyonlarda yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya geçit vermedi. Son dönemde yaptığı başarılı operasyonlarla adından söz ettiren narkotik ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa