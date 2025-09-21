Haberler

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ereğli ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyosyonlarda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya geçit vermedi. Son dönemde yaptığı başarılı operasyonlarla adından söz ettiren narkotik ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suriye'de yine kan döküldü! SDG havan topuyla saldırdı

Gerginlik zirveye çıktı, Suriye'de yine kan döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa'da kura sonunda tansiyon yükseldi! AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor

Kuradan çıkan ismi duyunca soluğu kürsüde aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.