Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde düğmeye bastı. Kdz. Ereğli, Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinde eş zamanlı olarak üç ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam beş şüpheli şahsa yönelik arama gerçekleştirildi.

Aramalarda bin 41 gram bonzai, 264 kök kenevir bitkisi, 64 gram bonzai ham maddesi, 4 gram kubar esrar, 4 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında beş şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Şüphelilerden biri ifadesi alınarak serbest bırakıldı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, üçü ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK