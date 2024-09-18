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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 bin kenevir bitkisi ve silahlar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda büyük miktarda uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, istihbarat çalışmaları sonucu, Kalaycıoğlu Köyü'nde büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Adli makamlardan alınan izinle yapılan baskında, jandarma ekipleri ve narkotik köpeklerin desteğiyle bir tarlada ekili halde 2 bin adet kenevir bitkisi bulundu.

Ayrıca operasyonda 6 adet av tüfeği, 3 tabanca, bu silahlara ait mühimmat, hassas terazi, kurutulmuş kenevir, kenevir tohumu ve skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma, şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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