Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda B.K., F.K. ve Ö.A. isimli 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 570 gram skunk, 1,61 gram esrar, 11,9 gram kokain ve 160 bin 600 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden B.K. serbest bırakılırken, F.K. ve Ö.A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için uyuşturucu veya uyarıcı madde satan ve kullanan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK