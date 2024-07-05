Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu takibe alınan aracın sahibi C.İ.'nin üst aramasında poşete sarılı halde tütüne sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildi. C.İ.'nin uyuşturucu maddeyi U.D.'den aldığının tespit edilmesi üzerine U.D.'nin evinde arama gerçekleştirildi. Bu sırada evde bulunan N.B.'nin de uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Evde yapılan aramada bir adet payp aparat, 3 adet uyuşturucu madde kullanımı için yapılmış pet şişe düzeneği, metal sigara kutusu içerisinde yaklaşık 250 gram ağırlığında olduğu tahmin edilen tütünle karışık uyuşturucu madde, 3 adet satışa hazır şeffaf poşete sarılı tahmini ağırlığı 5 er gr olan kubar esrar maddesi, bir adet siyah poşete sarılı yaklaşık 2 gram metamfetamin, bir adet beyaz peçeteye sarılı tahmini 2 gram esrar maddesi, sigara jelatinine sarılı tahmini ağırlığı 2 gram tütünle karışık uyuşturucu madde, bir adet sigara makaronuna sarılı tütününle karışık esrar maddesi, 5 adet farklı bankalara ait banka kartı ve 890 TL kağıt banknot ele geçirildi.

Şüpheliler C.İ., U.D. ve N.B., Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlamalarıyla Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden N.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. U.D. ile C.İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK