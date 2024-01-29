Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Merkez ve Kdz. Ereğli ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, ölümcül etkiye sahip 611 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 7'si uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. 7 şüpheli, Zonguldak ve Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edildi. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK