Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 280 gram kubar esrar, 300 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde 2 şüpheli şahsın ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK