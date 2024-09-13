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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve silah mermisi ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta il genelinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Eylül tarihlerinde il merkezi, Kdz. Ereğli, Çaycuma, Devrek ve Alaplı ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonunda 17 şüpheli yakalandı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip 147 gram uyuşturucu madde, bin 30 adet uyuşturucu etkiye sahip hap, 16 adet tabanca mermisi ele geçirildi. 11 şüpheliye "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan B.K, A.Ç, M.A ve S.K isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalırken, O.D. ve S.Ç. isimli 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon zonguldak Güvenlik 3-sayfa Sağlık

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