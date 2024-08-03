Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 28 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde il merkezi, Kdz. Ereğli ve Gökçebey ilçelerini kapsayacak şekilde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip 4 bin 431 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu etkiye sahip hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet silah ve 47 adet tabanca mermisi ele geçirildi. 4 şüpheliye Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. T.A ve E.T isimli 2 şüpheli ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Zonguldak Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

 Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım! Yarıya inen bayrakla Türk milletine hakaret etti

Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım! Yarıya inen bayrakla Türk milletine hakaret etti

 Haniye suikasti sonrası İran'da cadı avı! 20 kişi tutuklandı

Haniye suikasti sonrası İran'da cadı avı! 20 kişi tutuklandı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title