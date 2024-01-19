Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün İl Merkezinde ve Çaycuma ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda ölümcül etkiye sahip 160 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 18 Ocak tarihinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 75 gram bonzai ele geçirildi. - ZONGULDAK