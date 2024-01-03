Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesinde arama kararına istinaden bir araca operasyon düzenlendi. Araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve eşyasında yapılan aramada;

98 gram metamfetamin, 2 adet payp ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde 2 şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK