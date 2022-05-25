Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kozlu ilçesinde operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 198 adet kenevir bitkisi, 113 gram uyuşturucu madde, bir adet el yapımı tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi.

C.S. ve K.E isimli şüpheli şahıslara "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet yasa dışı kenevir ekimi" suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alındı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Zonguldak, Silah, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title