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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kdz. Ereğli ilçesinde iki şüphelinin ev ve ormanlık alanda yaptıkları aramada 16 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin iki şüphelinin evinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde iki şüphelinin ev ve eklentileri ile ormanlık alanda yapılan aramada 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıslar; ifadeleri alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Jandarma Kenevir Ereğli Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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