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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik 15-16 Mayıs tarihlerinde operasyon gerçekleştirildi. Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince F.Y. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince E.B. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Narkotik Ereğli 3. Sayfa Haberler

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