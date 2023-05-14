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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, B.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılğına sevk edilen B.B., çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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