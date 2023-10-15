Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde operasyon düzenlendi. Bir aracı durduran ekipler araçta ve araçta bulunan bir şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 50 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 460 TL para ele geçirdi. Yakalanan şüpheli ifadesinin ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK