Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.O.D ve M.S isimli 2 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon neticesinde ölümcül etkiye sahip 332 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve 1 adet muşta ele geçirildi. H.O.D ve M.S isimli şüphelilere Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak, Gasp ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından işlem yapılarak Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Mahkeme tarafından M.S. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.O.D isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK