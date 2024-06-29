Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 65 kök kenevir bitkisi, 296 gram kubar esrar, 37 gram kenevir tohumu ve 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK