Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kilogram kokain ele geçirildi

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilogram kokain ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Devrek ve Karadeniz Ereğli ilçelerinde narkotik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 1 kilo 26 gram kokain, 2 gram sentetik kannabinoid, 2 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan E.B., T.S.M. ve E.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK