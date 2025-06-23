Zonguldak'ta Uygulama ve Denetimlerde 64 Kişi Yakalandı

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında il genelinde yapılan uygulama ve denetimlerde aranan 64 kişi yakalandı. Denetimlerde uyuşturucu, silah ve kaçakçılıkla ilgili birçok materyal ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan toplam 64 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 20'sinin kesinleşmiş hapis cezası, 44'ünün ise ifade vermek üzere arandığı bildirildi.

İl genelinde gerçekleştirilen 16 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda yaklaşık 400 gram esrar, 27 gram metamfetamin, 42 gram sentetik kannabinoid, çeşitli uyuşturucu kullanım aparatları ve sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 kök Hint keneviri bitkisi de emniyet güçleri tarafından imha edildi.

Zonguldak'ta yapılan maden ocağı denetimlerinde 22 saha kontrol edildi. İki ihbarın değerlendirildiği süreçte 5 kaçak maden ocağı tespit edilerek imha edildi. Kaçak ocaklardan 80 metre uzunluğunda ray sistemi ele geçirildi.

Kent genelindeki uygulamalarda 6 adet kuru sıkı tabanca, 139 adet tabanca fişeği ile 1 tüfek ve 1 tüfek fişeği ele geçirildi. Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan 588 uygulamada 19 bin 435 araç, 12 bin 862 kişi denetlendi. Denetimlerde çeşitli trafik ihlallerine yönelik idari işlemler uygulandı.

Eğitim kurumlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 681 kişi sorgulandı. 246 okulun çevresi, 68 metruk bina, 327 umuma açık alan ve 639 servis aracı kontrol edildi.

Göçmen kaçakçılığına karşı yapılan denetimlerde 1 uygulamada toplam 697 kişi sorgulandı. Aralarında 10 yabancı uyruklunun da bulunduğu grupta herhangi bir düzensiz göçmen tespit edilmedi. - ZONGULDAK