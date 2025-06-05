Zonguldak'ta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

Zonguldak'ta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Dışçeşme Mahallesi'nde bir evin mutfağında unutulan yemek yangına neden oldu. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Dışçeşme Mahallesi'nde bir evin mutfağında unutulan yemek yangına neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Dışçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin mutfak kısmında ocakta unutulan yemek bir süre sonra alev aldı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangında şans eseri yaralanan ya da ölen olmazken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Özgür Özel'e bir 'Akın Gürlek' soruşturması daha

Başsavcılık harekete geçti! Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.